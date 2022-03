Un madre, un'insegnante e il bullismo: "Il Nodo" con Ambra Angiolini

Ambra Angolini e Arianna Scommegna portano in scena due donne forti alle prese con una questione delicata e attualissima sul mondo dell’adolescenza.

All’ora di ricevimento di un'insegnante di prima media, si presenta la madre di un suo allievo che è stato sospeso ed è tornato a casa pieno di lividi. È una vittima del bullismo o è lui stesso un molestatore? L’unico obbiettivo del difficile dialogo è sciogliere il nodo e cercare la verità. Un confronto durissimo tra due donne, che potrà dare un senso al loro dolore, allo smarrimento e al reciproco, soffocante, senso di colpa. "Il nodo", spettacolo che va in scena giovedì al Teatro Civico per la Stagione di Piemonte dal Vivo, mette il pubblico davanti a una madre e un’insegnante, in un intenso confronto che parla di bullismo e di rapporti genitori-figli.

«Il Nodo - spiega la regista, Serena Sinigaglia - non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo, il che, comunque, basterebbe a renderlo assolutamente attuale e necessario, è soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano».

Appuntamento alle 21 al Civico: prevendite su www.vivaticket.it, mentre il botteghino un'ora prima dell'inizio dello spettacolo