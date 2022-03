Emergenza Ucraina: le iniziative di Santhià e Trino

Trino e Santhià proseguono le proprie iniziative solidali per aiutare la popolazione ucraina in fuga dalla guerra.

Il sindaco trinese Daniele Pane, ha organizzato, per la serata di oggi, lunedì 14 marzo, un incontro al Teatro Civico per coordinare al meglio l'attività di accoglienza e fornire istruzioni chiare alle moltissime persone che in questi giorni hanno manifestato la propria disponibilità a ospitare persone in fuga. L'appuntamento è alle ore 21 e tutti i trinesi sono invitati a partecipare, «per rendere più efficace e strutturato il grande senso di responsabilità che la nostra comunità sta dimostrando in queste settimane», spiega il sindaco.

Intanto anche a Santhià amministrazione, parrocchia, associazioni e Cisas stanno lavorando per farsi trovare pronti in caso di necessità. «Nei giorni scorsi - spiega il sindaco Angela Ariotti - abbiamo organizzato un tavolo con le associazioni già in prima linea per aiutare le persone di Santhià e che in questo periodo si stanno “sdoppiando”, raccogliendo e inviando aiuti anche alle popolazioni colpite dalla guerra».

Al tavolo di lavoro partecipano Banco Solidale, l’Amministrazione Comunale, Caritas, SosMom e Cisas: «L'ente socio assistenziale si è reso disponibile, in attesa delle disposizioni della Prefettura, a raccogliere le segnalazioni di cittadini o associazioni che desiderano ospitare in casa propria o in spazi di proprietà coloro che ne avranno bisogno fuggendo dal conflitto. Il Cisas è disponibile telefonicamente allo 0161 936914 dalle ore 8:30 alle ore 16:30 ma, in qualsiasi caso, la porta del Comune è sempre aperta ai cittadini e alle loro segnalazioni. Accogliere è un punto su cui dovevamo farci trovare pronti».