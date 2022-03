Caro bollette: che fare per sostenere le fasce deboli? Interrogazione del Pd

In queste settimane a Vercelli, come in tutta Italia, le famiglie hanno toccato con mano importanti rincari delle bollette dell’energia elettrica e del gas. Questa situazione non sembra destinata a risolversi a breve termine, esacerbata inoltre dalle conseguenze del conflitto ucraino.

Alla Cortese attenzione del Sindaco di Vercellidel Presidente del Consiglio ComunaleOggetto: Caro bollette e risparmio energetico

Premesso cheIn queste settimane a Vercelli, come in tutta Italia, le famiglie hanno toccato con mano importanti rincari delle bollette dell’energia elettrica e del gas;Il Partito Democratico sta proponendo, su scala nazionale, una serie di provvedimenti per spingere il Governo ad intervenire attraverso lo stop agli aumenti per le famiglie e le imprese, l’aumento di energia da fonti rinnovabili, l’aumento di produzione di gas nazionale, interventi di efficientamento energetico per ridurre i consumi;

Questa situazione, determinata dal contesto internazionale, dalla climatica e dalle politiche energetiche nazionali, non sembra destinata a risolversi a breve termine, esacerbata inoltre dalle conseguenze del conflitto ucraino;Considerato cheIl Comune di Vercelli nelle scorse settimane ha spento l’illuminazione della basilica di Sant’Andrea per sensibilizzare il Governo rispetto alle difficoltà che anche gli enti pubblici incontreranno a causa del «caro bolletta»;

Nel 2020 il consiglio comunale aveva approvato la mozione del Partito Democratico finalizzata a sostenere il montaggio di pannelli fotovoltaici e l’efficientamento energetico delle case popolari e degli edifici comunali, realizzando una campagna informativa per sostenere i privati a svolgere interventi di riqualificazione energetica;Interroga il Sindaco e la Giunta per sapereQuali siano gli effetti nel nostro territorio del «caro bolletta» e quali attività si stiano programmando a livello locale per calmierarne le conseguenze;

Se si stiano valutando, elaborando in coordinamento con ASM, modalità e strumenti dedicati al sostegno delle fasce più deboli del nostro territorio riducendo la pressione del caro bollette, valutando ad esempio la possibilità di utilizzare i dividendi di ASM per diminuire le bollette;

Se siano in programma attività di sensibilizzazione e attenzione al tema dell’efficientamento energetico e interventi mirati alla riduzione dell’intensità dell’illuminazione di fonti di consumo ritenute non essenziali;Se si stia valutando, come suggerito da Legambiente, l’approvazione di delibere ed ordinanze che impongano di mantenere chiuse le porte di ingresso degli esercizi commerciali verso l’esterno o verso altri locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita dei clienti e del personale;

Se si stia valutando l’adozione di iniziative di solidarietà quale ad esempio “Adotta una bolletta”, raccolta fondi lanciata dal Comune di Firenze per supportare gli anziani over 65 in difficoltà a pagare le bollette delle utenze domestiche;

I consiglieri comunali Alberto Fragapane, Michele Cressano, Manuela Naso, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Alfonso Giorgio