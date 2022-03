Quanto sono popolari le scommesse sportive in Italia?

Le scommesse sportive in Italia costituiscono un mercato ad elevato potenziale di crescita, come testimoniato mensilmente dai report di Agimeg, la testata giornalistica ufficiale sul Mercato del Gioco. Ad esempio, nel solo mese di febbraio 2022 sono stati spesi oltre 122 milioni di euro in scommesse sportive online con una raccolta di 980 milioni di euro.

Oggi cercheremo di approfondire proprio l’aspetto della popolarità delle scommesse sportive, un dato che forse non è possibile quantificare numericamente ma sul quale possiamo riflettere per comprendere quanto siano diffuse le scommesse sportive e quali sono le modalità di gioco preferite dagli italiani.

I bookmaker italiani sono più in salute che mai

Nonostante le cifre esorbitanti rese note da Agimeg sui primi due mesi del 2022 sembrerebbe che la spesa totale presso i bookmaker online in Italia sarebbe in calo del 34% rispetto allo scorso anno. Il motivo riguarderebbe la particolarità di quel periodo, ovvero quando l’unica modalità di gioco permessa era quella online.

Oggi le sale fisiche hanno riaperto le porte e, quindi, la distribuzione dei proventi di gioco tiene conto anche dei bookmaker con sedi fisiche aperte al pubblico. Ad ogni modo i dati circa la popolarità delle scommesse sportive in Italia sono più che floridi e testimoniano che questo tipo di intrattenimento è molto diffuso e apprezzato.

Attualmente sul podio dei migliori bookmaker per quota di mercato ci sarebbero Lottomatica, Snaitech e Sisal, ma a questi si affiancano operatori sempre nuovi e desiderosi di conquistare il pubblico sempre più dinamico e attivo in ambito di scommesse sportive.

Quali sono le attività di gioco più popolari?

Sempre secondo Agimeg, fonte autorevole e fidata per tirare le somme circa la diffusione delle scommesse sportive in Italia, il numero attuale di giocatori sarebbe di quasi due milioni, 1,7 per l’esattezza.

Le preferenze tra i vari giochi, quindi, cambiano in base al tipo di canale con cui le persone possono interagire. Per esempio per le scommesse in loco, il gioco più popolare è il Gratta&Vinci, popolarissimo sia tra gli uomini (68,1%) che tra le donne (82,8%), seguito a stretto giro dal Superenalotto.

Sui canali online questo genere di giochi occupano quote di mercato marginali se paragonate alle scommesse sportive, ormai da anni al primo posto sui siti web dei migliori bookmaker italiani. Se confrontiamo gli attuali giocatori con il numero di quelli attivi nel 2017 emerge una crescita di ben 26 punti percentuali con una spesa media mensile di circa 28,00€.

Tipologie di scommesse: l’offerta dei bookmaker

Un dato interessante è quello che proviene dall’indagine di Agcom che fotografa l’Italia prima e dopo la pandemia. Tenendo conto della sospensione degli eventi sportivi durante il lockdown, secondo PlanetWin36, il calcio ha primeggiato con l’89,6% delle preferenze degli scommettitori italiani e ha sfiorato il 96,4% nella settimana dal 9 al 15 marzo 2020.

Tra le competizioni di maggior interesse si sono posizionate la Champions League per cui i match con maggiori scommesse sono stati Liverpool-Atletico Madrid, PSG-Borussia Dortmund e Valencia-Atalanta.

A seguire ci sono state le partite dell’Europa League e i campionati nazionali tra i quali, in modo del tutto anomalo, sono spiccati la Türkiye 1 Süper Futbol Ligi, la Serie A turca, passata dall’1% della settimana 2-8 marzo a 5,7% nella settimana 9-15. Questo dato sarebbe spiegabile per via del derby storico tra Galatasaray e Beşiktaş.

Possiamo dedurre che le competizioni sportive sulle quali vengono effettivamente piazzate più scommesse sono anche quelle più seguite in televisione, in streaming e dal vivo, per lo meno in Italia.

Quali sono gli sport più seguiti in Italia?

Dunque per rispondere alla nostra domanda iniziale, è chiaro che le scommesse sportive siano più che popolari in Italia, dal momento che rappresentano la quota maggioritaria di gioco per ogni fascia d’età presa in analisi da Agimeg.

Quanto all’oggetto delle scommesse, non ci sono dati certi su cui ragionare ma le fonti consultate concordano tutte nel ritenere che lo sport più seguito in assoluto sia il calcio. Pertanto ne consegue che anche il mercato delle scommesse sportive sia concentrato sullo sport nazionale per eccellenza.

A seguire in classifica figurano certamente anche basket, volley, motociclismo, tennis ed equitazione ma in quote minoritarie, similmente a quanto avviene circa le discipline più seguite. L’unico dato su cui si può eventualmente fare affidamento è quello di StudHub ripreso da Sisal che evidenzia gli sport più seguiti in Italia rispetto ai biglietti venduti per i principali match.

Come scommettono gli italiani?

Strategia, risultato secco, scommesse live e altri eventi sono oramai all’ordine del giorno. Sui migliori siti di betting online, oggi, è possibile piazzare qualsiasi tipologia di scommessa per tutte le grandi leghe europei, per i campionati locali di Paesi dal Pakistan alla Corea del Sud passando anche per Mondiali, Europei e persino leghe minori come la Lega B e la Serie C.

Per la rivista specializzata iGamingBusiness il mercato italiano e i relativi operatori presenti in rete segnano una crescita considerevole proprio a partire dal primo lockdown. Il mercato delle scommesse sportive in Italia, quindi, è cresciuto in un solo anno del 43,2% e l’unico calo riscontrato in rete è stato quello relativo alla riapertura dei bookmaker fisici.

È quanto sostenuto anche da Christian Tirabassi, fondatore di Ficom, secondo il quale il mercato delle scommesse e dei giochi online vive un’accelerazione senza precedenti, coadiuvata anche dall’esclusività dell’offerta omnicanale che ingloba sempre maggiori quote di giocatori.