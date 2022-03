Insulti, calci e aggressioni al personale sanitario: nel vercellese 50 casi l'anno

Dalla 18enne che aggredisce il personale e tenta di scappare da una finestra, a chi cerca di saltare la coda prendendo a male parole le infermiere, all'uomo che, senza un apparente motivo, ha sferrato un calcio a un medico che si allontanava dopo una visita. Anche Vercelli ha una sua ampia casistica di aggressioni ai danni degli operatori sanitari: una cinquantina quelle rilevate nel corso del 2020, per lo più concentrate nell'area del Pronto soccorso.

Nel 70% dei casi le vittime delle aggressioni sono donne e, tra il personale sanitario, quasi un infortunio su 10 è collegato a un'aggressione.

Si è parlato di violenza ai danni degli operatori sanitari nel corso del convegno organizzato nei giorni scorsi a Piacenza dalla Federazione Italiana delle Azienda Sanitarie e Ospedaliere. Secondo il rapporto Inail dell’ottobre 2020 in Italia ogni anno si verificano più di 1.200 aggressioni nei confronti di operatori della salute. L’Organizzazione mondiale della sanità stima che gli operatori sanitari che subiscono violenze fisiche durante la propria carriera sono circa il 38% e la percentuale aumenterebbe se le violenze subite sono sul piano verbale. Una situazione peggiorata a nel corso della pandemia.

E anche Vercelli ha una sua casistica decisamente ampia: «I casi più gravi sono una cinquantina - precisa la manager Eva Colombo che ha preso parte all'incontro di Piacenza -. Tra gli episodi rilevati si passa dalla 18enne che ha tentato di fuggire da una finestra dopo aver aggredito fisicamente alcuni operatori con calci, pugni e sputi, al 25enne che ha sferrato un calcio nel sedere di un operatore sanitario mentre si allontanava da lui dopo un colloquio».

La maggior parte degli episodi avvengono nelle sale del Pronto soccorso, ma quasi nessun reparto è privo di segnalazioni: sempre dal report del 2020 risultano casi di pazienti che, in stato di alterazione per l'abuso di alcol, aggrediscono il personale e tirano pugni contro le porte o ancora altri casi di minacce ripetute che rendono necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Tra le ulteriori casistiche di aggressione verbale, il desiderio da parte degli assistiti di saltare le liste d’attesa o ancora il desiderio di allontanarsi durante un ricovero nonostante la positività al Covid.

«Partire da un'analitica conoscenza del fenomeno è il primo passo perché le Direzioni possano mettere in pratica azioni concrete per contrastare la violenza e diminuire i fattori di rischio per gli operatori – prosegue Colombo – oltre all’analisi degli eventi sentinella occorre aumentare l’attenzione verso ogni episodio, anche nei confronti della violenza verbale che è estremamente diffusa. Come primo passo Fiaso proporrà alle Aziende sanitarie associate un questionario unico di analisi del fenomeno, affinché i dati siano comparabili a livello nazionale. L’esito del monitoraggio sarà un elemento di riflessione importante e potrà poi dare corso ad interventi strutturali, formativi ed organizzativi che aiuteranno a prevenire il più possibile gli episodi di violenza».