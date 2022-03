Quarantene scolastiche: tamponi ad accesso diretto anche agli hotspot delle Asl

Da questa mattina, lunedì 14 marzo, i tamponi gratuiti per l’uscita dall’isolamento e dalla quarantena e per il tracciamento dei contatti di ambito scolastico si potranno effettuare presso gli hotspot delle aziende sanitarie locali ad accesso diretto, senza bisogno della prenotazione da parte del medico o del pediatra di libera scelta, oltre che tramite la prenotazione dell’Asl. Una misura che la Regione ha adottato in considerazione della migliorata situazione epidemiologica che rende gestibile l'afflusso alle strutture delle Asl.

A Vercelli il servizio viene erogato dal pit stop di via Colombo (da lunedì a sabato ore 9.30-10.30 per i tamponi molecolari e 10.30-12.30 per i tamponi rapidi) e a Borgosesia dal pit stop dell'ospedale (da lunedì a sabato ore 9-10.30 per i molecolari e 10.30-12.30 per i tamponi rapidi).

Resta sempre valida la possibilità, sia nel caso degli isolamenti che delle quarantene di ambito scolastico ed extrascolastico, di effettuare il tampone gratuito il proprio medico di famiglia o pediatra, seguendo la procedura prevista dalle disposizioni ministeriali degli scorsi mesi e, ovviamente, resta attivo anche il servizio a pagamento nelle farmacie e presso le strutture private autorizzate che, nel periodo di maggiore diffusione della variante omicron, sono state fondamentali per garantire la rapidità nella diagnosi e nell'uscita dalle quarantene.