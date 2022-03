Mokaor: a Valenza si doveva fare si oiù

Contro un’altra squadra alla portata della Mokaor, le bicciolane non hanno avuto la capacità, nei momenti decisivi di chiudere i set a proprio vantaggio.

Sempre prive di Comello alla cui assenza si è aggiunta all’ultimo minuto anche quella di Fenoglio, la possibilità di ottenere punti doveva essere alla portata delle bicciolane, in quanto la gara, per l’ennesima volta, ha visto per molti tratti la Mokaor in vantaggio sulle ospiti.

Purtroppo, la mancanza di bande di peso ed i 14 aces subiti, hanno fatto la differenza in negativo.

Ancora una volta, ci dobbiamo rammaricare della prestazione, in quanto la Mokaor vale molto di più della classifica attuale, ma purtroppo la prestazione delle più esperte non è stata convincente.

Bene invece le giovani Ippolito e Avilia che hanno giocato molto bene, dimostrando che le junior

sanno il fatto loro.

Il prossimo impegno per le vercellesi è previsto per giovedì 17 marzo alle ore 21.15 alla Bertinetti, nel recupero della undicesima giornata contro la Safa 2000 Torino.