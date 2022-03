Dopo due anni, finalmente il debutto: quasi 200 partecipanti alla Pink run

Circa 200 partecipanti si sono dati appuntamento per la prima edizione della Pink run podistica “rosa” inserita nel circuito del Trofeo dei Campanili, che si è snodata lungo un percorso di 7,3 chilometri ricavato all'interno della città. Pettorina rosa per tutti, omaggio all'8 Marzo appena trascorso, i podisti si sono cimentati in un anello che, da piazza Cavour, ha toccato via Gioberti, corso Italia e corso Matteotti per arrivare all'argine del Sesia, con il passaggio dal rione Isola e il rientro in piazza Cavour passando da parco Kennedy e via Galileo Ferraris.

«E' stata una delle prima manifestazioni sospese a causa del covid – ricorda l'assessore allo Sport Mimmo Sabatino, presente in piazza con la collega Ketty Politi – e ci fa piacere che, due anni dopo, questa podistica abbia richiamato un buon numero di partecipanti».

Ideata in occasione della Festa della Donna 2020, la Pink run ha aperto la serie di podistiche che portano appassionati e amatori sui circuiti ricavati tra paesi, cittadine e campagne del vercellese.

L'organizzazione è dell'Atletica '78 in collaborazione con un gruppo di sponsor che ha messo a disposizione premi pacchi gara e che sostiene il progetto a favore delle donne vittime di violenza: il ricavato verrà infatti consegnato al centro antiviolenza Eos del Comune.

Anche se a distanza di tempo e in una situazione tanto diversa, il filo del progetto è ripreso e la presenza di tanti podisti è servita a testimoniare la voglia di tornare a vivere momenti di sport e di socialità.

Tra gli uomini hanno sono saliti sul podio Hedi Chebbi, Alessandro Pellati e Simone Trivellato, mentre tra le donne si è affermata Cristina Mocci, davanti a Lorella Boschetto e Anna Greppi.