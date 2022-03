"Morte di un commesso viaggiatore": Michele Placido conquista il pubblico

«Grazie, Vercelli, per la tua arte, la tua cultura, per questo bel teatro e per questa serata». Un saluto fatto con il cuore e una standing ovation sincera per Michele Placido, splendido protagonista di "Morte di un commesso viaggiatore". E' stata una bella serata di teatro quella che, sabato al Civico, ha visto il celebre attore portare in scena l'opera intramontabile e straordinariamente attuale di Arthur Miller, un lavoro difficile, impegnativo, profondo, ha letteralmente incantato il pubblico vercellese.

Al termine dello spettacolo Michele Placido in proscenio ha ringraziato il pubblico, si è soffermato con parole toccanti ma non retoriche sul momento storico che stiamo vivendo e ha ringraziato la città, ricevendo una toccante standing ovation.

«Una delle più belle serate di teatro a cui abbiamo assistito - commenta l'assessore alla Cultura, Gianna Baucero -. Chiacchierare, scambiare impressioni con Michele Placido è stato un autentico privilegio e il pubblico è stato certamente soddisfatto».