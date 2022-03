Pagelle (così così) della Pro vista a Piacenza

MATTEO RIZZO: 5,5

Belle parate, una stupenda su Cesarini, ma troppe ingenuità.

AURILETTO: 5,5

Meno efficace del solito

MINELLI: 6

Gran partita e un errore che poteva costare caro. Ma è in crescita.

MACCHIONI: 6

Partenza così così, poi si riprende. Poi esce...

BRUZZANITI: 5,5

Luci e ombre. Salta poco l'uomo e crossa poco.

EMMANUELLO: 5,5

Gara generosa in fase di non possesso, ma fa poco in fase di costruzione.

VITALE: 5,5

Meno bene, rispetto alle ultime convincenti prestazioni.

CLEMENTE: 6

Patisce la velocità di Gozzi ma è l'unico (con Crialese) a mettere dentro cross per la testa di Comi.

GATTO: 5,5

Si vede poco.

PANICO: 6

Qualche buon spunto.

COMI: 7

Lotta su tutto il fronte d'attacco, prende botte, rimedia punizioni e va vicino al gol. Il migliore.

DELLA MORTE: 5,5

Non incide.



ROLANDO: 5,5

Vedi Della Morte

CRIALESE: 6



CRISTINI: n.g.



IEZZI: n.g.

LERDA: 6

C'è qualcosa da rivedere. La Pro vista a Piacenza non ha dimostrato di essere pronta per il gran finale che tutti auspichiamo. Troppo imballata davanti, meno attenta del solito la fase difensiva.