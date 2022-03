Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 12 marzo si è tenuto, ai Giardini Zumaglini, il secondo presidio pacifista e antimilitarista contro la guerra d'aggressione all'Ucraina voluta dalla Russia del nuovo zar Putin. Tanti gli scambi di vedute con le biellesi e i biellesi ma anche con alcune cittadine ucraine domiciliate a Biella per lavoro. Alcune di esse hanno manifestato apertamente sentimenti di rabbia e odio nei confronti del macellaio Putin che, da oltre 15 giorni, bombarda le principali città ucraine causando migliaia di morti tra la popolazione civile. Altre cittadine ucraine hanno affermato di non essere d'accordo con le posizioni pacifista che si possono evincere nei volantini diffusi dai partiti comunisti in quanto, a loro avviso, sarebbe fondamentale che l’Unione Europea inviasse armi in Ucraina permettendo così a militari e cittadini di combattere apertamente per la libertà e l’indipendenza del loro Paese, contro l'esercito invasore del nuovo zar Putin.

Lo scorso giovedì mattina le compagne e i compagni delle Sinistre d'Opposizione di Biella e Vercelli (PRC – PCL e PMLI) hanno volantinato contro la guerra in Ucraina davanti ai cancelli della succursale dell'ITIS “Q. Sella” di Biella. Nelle prossime settimane i volantinaggi proseguiranno presso tutti gli altri istituti superiori biellesi.

Infine, sabato 19 marzo, sarà organizzato un presidio unitario nei pressi dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli con orario 14.30 – 18.