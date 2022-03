Dramma al luna park di Galliate: 15enne morta dopo una caduta

E' stata ricoverata in gravissime e, purtroppo, non ce l'ha fatta la quindicenne rimasta ferita in un incidente avvenuto sabato sera al luna park di Galliate.

La giovane è caduta battendo violentemente il capo sulla giostra chiamata Tagadà. Subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate fin da subito molto gravi e, nella notte, è spirata.

Il luna park, allestito per la festa patronale di San Giuseppe, era al primo giorno di apertura. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, al lavoro per stabilire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità.

«Siamo sconvolti, è una vera tragedia» commenta il sindaco Claudiano di Caprio.