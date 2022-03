Investito da un'auto e curato: capriolo torna alla sua libertà

Si è trovato davanti all'improvviso un capriolo che sembrava sbucato dal nulla e non è riuscito a evitare di urtarlo con l'auto. Attimi di paura, a Cerrione, per un automobilista vercellese ma anche per chi ama questi simpatici ungulati.

Fortunatamente la velocità moderata del mezzo ha evitato che l’animale potesse perdere la vita nell’impatto e ha evitato anche conseguenze per il vercellese che era al volante dell'auto.

In seguito, il capriolo è stato recuperato dal Coordinamento Provinciale della Protezione Civile e affidato ai controlli dei veterinari dell’ASL di Biella e, nella serata di sabato, dopo diverse ore di osservazione e le cure del caso, l'animale ha potuto tornare nel suo habitat naturale.