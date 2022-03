Racioppi, vicepresidente HV: "Finora bilancio più che positivo, la squadra sta facendo miracoli"

Il vicepresidente di Engas Hockey Vercelli, Alvise Racioppi, fa il punto dopo il mercoledì di Coppa Italia. La squadra è uscita, ma è stata autrice di una prestazione dai buoni risvolti nel primo tempo. “La valutazione complessiva non può che essere positiva: abbiamo raggiunto i quarti di finale, cosa che non avevamo nemmeno preventivato”.

Racioppi torna sulla partita in terra lombarda: “L’episodio topico si è verificato sul 2-2, dopo il pareggio di Greco, per il Lodi, è stato commesso un fallo (su Mattugini, ndr) a metà area. L’arbitro vicino stava estraendo il cartellino blu e l’altro, che era lontano dieci metri, gli ha detto di non farlo. Sarebbe stata un’opportunità per il Vercelli. Si può dire questo sia andato a condizionare alcune situazioni, ma ciò non toglie che il Lodi sia stato più forte e determinato nel secondo tempo. Le due reti in sequenza, gli hanno permesso di prendere fiducia e coraggio. Il Lodi ha un ottimo allenatore, come il nostro, ma possiede una panchina un po’ più lunga e forte. Qualsiasi giocatore inserito ha giocato con un’intensità tale da mettere in difficoltà il nostro capitano Tataranni, migliore in campo insieme a Verona”.

Capitano che, a fine gara, è stato sanzionato prima con cartellino blu, poi trasformatosi in rosso per proteste: “A fine partita era così stremato, demoralizzato dal trattamento ricevuto dagli arbitri e soprattutto dai tifosi locali, che ha quasi pianto dalla rabbia. Questo non è segnale di debolezza, ma di orgoglio: Massimo è legatissimo alla maglia, a cui tiene particolarmente, ha molto da insegnare ai giovani”.

Sull’impatto che può aver avuto la stanchezza, visti gli impegni ravvicinati che ha dovuto affrontare la squadra, Racioppi ha un’idea diversa: “Mi vien da ridere a pensare a questo, perché metà dei miei giocatori pratica l’hockey da professionista e deve solo allenarsi, andare in palestra e disputare partite, quindi il discorso sulla stanchezza fisica è relativo. Bisogna ritrovare un po’ di forza mentale che forse è calata: si tratta di giovani che necessitano ogni volta nuove motivazioni. L’infortunio di Ojeda è una scusa, perché comunque si vince in cinque, non in uno: certo, è stato per noi un giocatore importante per i punti. Necessario riprendere il filo e il nostro cammino, ma la squadra quest’anno sta facendo dei miracoli e i tifosi ne sono felici”.

A proposito di tifosi, il vicepresidente di HV pone l’accento su un aspetto: “Da rilevare il loro ritorno in curva con un tifo giovane, di ragazzi venuti a Correggio e a Lodi, realizzando una coreografia bellissima. Si può dire si tratti del ritorno dello spettacolo nello spettacolo”.

Immancabile un pensiero proiettato al futuro: “Prima di tutto, pensiamo a finire bene questa stagione: dobbiamo far sì che gli sponsor adempito a tutti gli impegni firmati e condivisi con la società, cosa che sta accadendo. Per l’avvenire, i progetti sono buoni. Il prossimo anno la squadra verrà rinforzata, di certo avremo una panchina più lunga e saremo maggiormente competitivi perché punteremo più in alto”.

Si ritorna in pista mercoledì 16 marzo, per la ventunesima giornata della regular season di A1 al Palapregnolato dove l'Engas ospiterà il Follonica, attualmente terzo in classifica con 41 punti.