"Morte di un commesso viaggiatore": in scena Michele Placido

Appuntamento con Michele Placido e con “Morte di un commesso viaggiatore" questa sera, sabato 12 marzo, al Teatro Civico. “E' la storia di un piccolo uomo e del suo sogno più grande di lui. Mischia verità e allucinazione. Si svolge contemporaneamente sulla scena, sotto gli occhi del pubblico, e nella testa del protagonista, nella quale noi spettatori, a differenza dagli altri personaggi, siamo chiamati a entrare. È una tragedia moderna che rivela il lato crudele del sogno americano”, scrive Leo Muscato

Perché il Commesso colpisce così profondamente? E perché è così americano? Perché è la storia di un sogno; la storia di un piccolo uomo e del suo sogno più grande di lui. Nella fiaba della farfalla e della formica, le simpatie vanno alla farfalla, benché questa venga sconfitta. Willy Loman, è nato in un paese giovane e impaziente, forse figlio di immigrati; non ha radici, vuole salire nella scala sociale. Sogna a occhi aperti il successo facile, veloce.

In scena, per l'appuntamento inserito nel cartellone della stagione di Piemonte dal Vivo, ci sarà MIchele Placido, dopo il forfait per motivi di salute di Alessandro Haber. L'appuntamento è alle 21: il botteghino del Civico apre un'ora prima dello spettacolo.