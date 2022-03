closethegap – Il ciclo non è un lusso

Da gennaio 2022, la Tampon tax - ovvero l’Iva che viene pagata sugli assorbenti – è stata effettivamente ridotta dal 22% al 10%. Ma dopo 48 anni di tassazione come bene di lusso, la riduzione dell’Iva sugli assorbenti è necessaria ma non risolutiva.

Di questo e di molto altro si è parlato in quest’ultimo mese nelle classi dell’indirizzo Tecnico estetico di Coverfop. Un progetto che aveva come time line l’8 marzo 2022 e che voleva, attraverso l’utilizzo della co-progettazione con le allieve, mettere in luce un concetto semplice: “Il ciclo non è un lusso”.

«Siamo nell’anno 2022 - dicono in coro le docenti Elisabetta Momo, Francesca Manuello, Valentina Bacco - ed il tema è ancora trattato con difficoltà. Questo abbiamo voluto trasmettere alle allieve: Tocca a noi cambiare l’approccio e abbattere ogni pregiudizio (se esiste) culturale».

Ma cos’è la period poverty? Il termine inglese tradotto in italiano in povertà mestruale identifica la difficoltà economica, di potersi garantire un’igiene adeguata durante tutto il periodo mestruale attraverso appositi dispositivi sanitari (assorbenti, tamponi o coppette) e in luoghi idonei (bagni puliti e attrezzati). Tra i filmati visti durante il progetto c’è stato anche il docufilm di Rayka Zehtabchi “Period. End of Sentence.”, vincitore del premio Oscar come miglior documentario. "Period" racconta l’iniziativa di alcune donne di Hapur, in India, che imparano a fabbricare assorbenti biodegradabili autonomamente, con un semplice macchinario, per venderli ad altre donne. In questo modo, creano una locale economia circolare, provando a dare accesso ad un prodotto igienico per l’India molto costoso e di difficile reperimento.

«Simbolicamente ma anche per dare una risposta concreta - aggiungono Petra Timpanaro e Paola Grasso, le responsabili degli indirizzi di scuola media superiore di Coverfop - quest’anno per celebrare l’8 marzo abbiamo scelto di rendere Coverfop una scuola virtuosa sull’argomento. Discutendo con le allieve per creare la cultura della parità e agendo concretamente per rivendicare un diritto. Abbiamo collocato in ogni bagno femminile una tampon box. Un contenitore in cui chi ha bisogno prende e chi può lascia. C’è un dato su cui spesso non si riflette abbastanza. La povertà mestruale è associata ad una maggior incidenza di ansia e depressione e, in ambito scolastico, difficoltà a concentrarsi. Parlare di povertà mestruale significa, quindi, parlare di salute delle donne».

Alcuni dati per focalizzare il tema. Una donna, nel corso della propria vita fertile, è soggetta in media a 456 cicli mestruali e si può calcolare una spesa pro capite in Italia attorno ai 1.700 euro solo per gli assorbenti. Calcolo che tiene conto di usare un solo pacco di assorbenti a mestruazione, cosa non sempre vera soprattutto per le ragazze più giovani (come le allieve adolescenti delle scuole) che spesso hanno flussi abbondanti che necessitano di più cambi giornalieri (dati ripresi da un’interrogazione presentata al Parlamento Italiano sulla Tampon Tax).

«Ovviamente – aggiungono ancora Paola Grasso e Petra Timpanaro – l’esistenza di una tampon box è anche una questione di uguaglianza e parità di genere. Ci piacerebbe che l’iniziativa creasse, come già avvenuto in altre parti d’Italia, uno spirito di emulazione tra scuole. Così che le scuole in cui il ciclo non è più un lusso, in cui è normale ed ordinaria l’esistenza di tampon box, siano sempre di più».

Il progetto è stato raccontato in un filmato che potete trovare sui canali social di Coverfop. E i contenitori (che vedete in foto) sono stati ideati dalle allieve, anche nei disegni. La realizzazione del contenitore è invece stata a cura di Gallo Arti Grafiche. Un progetto interamente locale, insomma.