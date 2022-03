Partita insidiosa, domani, contro il Piacenza degli ex Scazzola, Castiglia, Tintori

Trasferta sul campo del Piacenza allenato dall'ex Scazzola, che contro la Pro Vercelli ha sempre fatto bella figura. Non c'è solo Scazzola, come ex: c'è Castiglia e c'è Raicevic, che giocarono in B nella Pro allenata da Grassadonia, e c'è il portiere Tintori, venduto a gennaio, da due partite titolare, e autore di una grande partita (e di una parata “salva-risultato”) nella gara in cui il Piacenza – unica squadra del girone A – ha sconfitto il Sudtirol.

Il Piacenza-bestia-nera, insomma, preoccupa.

«Ma in campo non ci vanno le statistiche» taglia corto Franco Lerda.

«Conosco Scazzola, perché lo seguivo quando allenava il Cuneo – dice ancora -. Il Piacenza è una squadra solida, con un buon centrocampo, pericolosa davanti. In classifica è messa bene, appena dietro di noi, ma noi dobbiamo dare continuità al nostro percorso, insomma mi attendo una grande prestazione.»

Tornano Auriletto e Masi (ma c'è da capire chi resterà fuori: Macchioni? Difficile), ma restano fermi al palo Bunino, che non ha ancora recuperato, e Belardinelli, che non sta bene.

«Sono due pedine importanti, anche per il ruolo: una mezzala e un attaccante. Per il restoi stiamo bene. Spero di avere a disposizione più giocatori possibile: mancano nove gare, dovremo dare il massimo. E se potrò far rifiatare gli acciaccati o chi non è al massino, tanto meglio.»

Quanto conta il gruppo, che sembra coeso.

«Ci sono squadra che vincono anche senza andare d'amore e d'accordo. Contano i risultati. Ma in genere, quando c'è un buon gruppo vengono anche i risultati. E il nostro è un buon gruppo.»