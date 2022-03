Project Management Creazione d’ Impresa

Si sono conclusi giovedì i laboratori per la Creazione d’Impresa cui hanno partecipato le classi 3°, 4° e 5° E Servizi Commerciali dell’ Istituto professionale Lanino di Vercelli.

Arianna Kapllanaj della classe 4° E dichiara: «Sono state due lezioni veramente interessanti, in quanto le spiegazioni fornite dall’esperta Carla Fiorio sono state dettagliate, ma allo stesso tempo semplici, spesso accompagnate da video esplicativi che portavano noi studenti a riflettere sulle azioni che spesso compiamo. Abbiamo inoltre svolto attività divertenti, legate al nostro passato, presente e futuro. Nella giornata dedicata al secondo laboratorio, ci siamo cimentati nel mettere in pratica ciò che ci era stato spiegato in precedenza. No i studenti infatti abbiamo creato due progetti imprenditoriali. L’esperienza formativa si è conclusa con la realizzazione di un video inerente al progetto ideato. Ringraziamo la relatrice per averci dato questa opportunità.

Alessandro Citera della classe 5° E Servizi Commerciali così commenta: «L’attività è stata molto interessante e pertinente con il nostro percorso di studi, soprattutto per chi vorrà intraprendere il percorso imprenditoriale ma non solo, ci ha anche permesso di riflettere attentamente su ciò che vorremo fare nel futuro. Molto utile e interessante la parte sul mindset perché la ritengo indispensabile per non perdere l’orientamento nel settore lavorativo ed essere in grado di poter affrontare i fallimenti. Durante i Laboratori abbiamo lavorato e creato nuove idee progettuali in gruppo, con l’intento di ottenere degli investimenti da sviluppare tramite una presentazione dettagliata in PowerPoint e con un video. Ringrazio la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per aver organizzato questo progetto davvero formativo e Carla Fiorio che con professionalità ci ha accompagnati in questa esperienza».