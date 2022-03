«Famiglie e imprese devono essere tutelate: tasse e imposte comunali restano invariate»

Il Comune non aumenterà né tasse né imposte e nemmeno il costo dei servizi a domanda individuale. Lo ha annunciato il sindaco Andrea Corsaro nel corso suo aggiornamento settimanale sulle attività amministrative dell'ente pubblico.

«Il bilancio 2022 vuole avere un occhio di riguardo al sociale – ha detto il sindaco – dunque, in considerazione del difficile momento economico che stiamo attraversando, il primo impegno che ci siamo dati è quello di non aumentare le tasse».

Una conferma di quanto si era già visto, nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, con l'approvazione delle aliquote Imu e Irpef rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

Non viene aumentata neppure la Tari: tuttavia, quest'anno, i cittadini dovranno pagare la percentuale, imposta dallo Stato, per lo smaltimento dei rifiuti covid che nel 2021 era stata assorbita dal cosiddetto “fondone”: somme statali che il Comune di Vercelli aveva deciso di destinare parzialmente alla sterilizzazione dell'incremento. Anche i vercellesi si troveranno dunque in bolletta l'aumento che negli altri centri del territorio era già stato pagato nel 2021.

Confermate anche le tasse di occupazione del suolo pubblico e di affissione: «Usciamo dagli anni della pandemia e ci troviamo ancora in una situazione molto delicata. Dunque evitiamo aumenti per tutelare le attività imprenditoriali e i cittadini», ha commentato il sindaco.