Zone blu: aumenta il costo della sosta oraria

Passa a 1,30 centesimi il costo della sosta oraria nelle zone blu della città. Lo ha annunciato il sindaco, Andrea Corsaro, precisando che Vercelli ha adeguato le proprie tariffe – finora significativamente più basse – a quelle delle altre città del Piemonte.

«Stiamo studiando il modo di migliorare le possibilità di abbonamento, che già ci sono, per agevolare commercianti e per chi ha la necessità di una maggiore permanenza», ha aggiunto il sindaco.

La gestione delle zone blu, a pagamento, in città, è delegata ad Atap: attualmente è possibile richiedere una tessera di abbonamento che dà diritto al 20% di sconto sulla tariffa (i moduli sono reperebili all'Urp del Comune di Vercelli e alla sede Atap in corso Gastaldi 16), mentre è vigente sulle aree blu di Vercelli l'esenzione del pagamento della sosta riservata a veicoli elettrici o ibridi che devono però esporre il disco orario e non possono sostare oltre la durata massima consentita di 3 ore.