Sono 103 i profughi ucraini già arrivati nel vercellese. L'appello del volontariato: «Serve un coordinamento istituzionale»

Mamme con bambini, ma anche persone più in là con gli anni e qualche uomo anziano con problemi di salute. Giovedì mattina erano 103 i rifugiati ucraini arrivati nel vercellese dallo scoppio della guerra: la gran parte è arrivata con mezzi propri, appoggiandosi a parenti e amici che vivono nel vercellese per motivi di lavoro. In città 12 sono ospiti in spazi comunale, altri sono all’Ostello del Sacro Monte di Varallo, assistiti dalla Croce rossa valsesiana.

Il numero è certamente destinato a salire: nel fine settimana, ad esempio, è previsto l’arrivo dei due pullman di donne e bambini che il vercellese Carlo Olmo sta andando a prendere nelle zone di confine, ma è evidente che, senza un cessate il fuoco stabile, l’esodo delle persone in fuga dalla guerra è destinato a salire. E anche i problemi di accoglienza e gestione. Per questo una cordata di associazioni vercellesi sta lavorando per dare una risposta all’emergenza e per chiedere un coordinamento che consenta di gestire una situazione difficile.

A fare il punto della situazione sono i referenti di Anolf Cisl, Osver Caritas e Ctv che hanno già partecipato a un tavolo di coordinamento con le associazioni del terzo settore: «Oggi l’emergenza è negli stati al confine con l’Ucraina - commenta Elena Ugazio, segretario generale della Cisl Piemonte Orientale -, ma presto si sposterà sul nostro territorio. La generosità con la quale i vercellesi stanno donando aiuto deve essere coordinata per non disperdere risorse ed energie».

Partita in modo spontaneo con un appello delle donne ucraine che vivono a Vercelli, l’operazione di raccolta viveri e fondi ha ora quattro sedi di riferimento, grazie all’intervento del Ctv: l'Emporio Solidale, la chiesa di Billiemme, l'Anolf di via Laviny e il centro estetico “Star bene da Dasha” di via Vinzaglio. Sul sito del Ctv c'è una sezione dedicata all’Ucraina e la Cisl ha avviato una raccolta di fondi tra il personale.

«La risposta dei vercellesi è stata straordinaria - commenta Olga Pushkar, mediatrice culturale e referente della comunità ucraina cittadina -. Appena abbiamo chiesto aiuto attraverso i social sono arrivati cibo, coperte, indumenti per bambini, farmaci… Veramente di tutto. Ora però serve aiuto burocratico e pratico per chi arriva qui».

I problemi sono molti, - dalla lingua alla presenza di minori non accompagnati, dai controlli sanitari alla sistemazione, alla scuola. Per questo le associazioni intendono chiedere un incontro in Prefettura che, su questo tema, dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento un po’ come è avvenuto sul versante dei migranti arrivati dal mare. Poi c’è il tema del soggiorno: la Regione ha aperto una manifestazione di disponibilità per i privati che vogliamo ospitare famiglie ucraine, «ma non è pensabile che queste persone si prendano poi in carico anche il mantenimento di chi arriva», commenta Nadia Mazziero di Anolf. Da Osver, con il vice presidente Manuel Mellace, e Centro territoriale del volontariato, con Luca Vannelli, arriva un appello alle istituzioni affinché sia approntata al più presto una cabina di regia e alla comunità vercellese per trovare volontari che si prestino alle attività di raccolta e smistamento viveri.

In prima linea, naturalmente c’è la comunità ucraina vercellese: «Quello che sta succedendo nella mia nazione è un brutto sogno», racconta Olga Pushkar, mediatrice culturale e referente della comunità ucraina locale, da 22 anni a Vercelli.

La raccolta di aiuti, intanto, prosegue: si stanno raccogliendo generi di prima necessità che verranno inviati periodicamente in Ucraina: alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia (latte in polvere, omogeneizzati, salviette, pannolini…), medicinali e kit di primo soccorso, prodotti per l’igiene, coperte e sacchi a pelo che vengono raccolti: all’Emporio della Solidarietà, in Via Caduti sul Lavoro 7 – dal martedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 16; alla Chiesa di Biliemme, in Corso Salamano 139 - Solo il lunedì, dalle ore 14 alle 18; all’ANOLF – CISL, Via Laviny 38 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 17,30; al Centro Estetico “Star bene da Dasha”, Via Vinzaglio 45 – martedì e mercoledì, dalle ore 13 alle 16,30 e sabato dalle ore 9 alle 11. E’ possibile anche acquistare e donare prodotti per l’igiene al negozio Tigotà di Vercelli, in corso Torino 147. Per il momento è invece sospesa la raccolta dei vestiti.

Si raccolgono fondi, per supportare la popolazione in Ucraina e i profughi in fuga dalla guerra; le donazioni possono essere effettuate utilizzando l’IBAN IT06W0608510009000001001576 (Associazione OSVER), indicando come causale “Emergenza Ucraina”.

Per informazioni: Olga: 389 5141917 (solo via Whatsapp); Marianna 334 3269909; Yulia 388 7863653; Nadia 340 7882490.