Festa dell'Atletica, c'è un vercellese tra i premiati

Sabato 26 marzo si terrà la Festa dell’Atletica 2021. Dopo due anni di pausa, a causa della pandemia da Covid-19, torna l’appuntamento in cui l’atletica regionale assegna le proprie onorificenze e celebra i suoi campioni.

L’evento si terrà, nell’astigiano, nella prestigiosa sede del Foro Boario Pio Corsi di Nizza Monferrato (Piazza Giuseppe Garibaldi 77), sede messa a disposizione dal Consorzio Asti Spumante DOCG, sponsor del Comitato Regionale FIDAL Piemonte.

Di seguito l’elenco dei premi principali che verranno conferiti in occasione della Festa dell’Atletica.

ONORIFICENZE FIDAL PIEMONTE

Tessera d’Oro: Riccardo D’Elicio, presidente CUS Torino

Il premio, istituito nel 2009 dall’allora presidente Maurizio Damilano, vuole essere un riconoscimento per quei personaggi piemontesi che possono essere individuati come punto di riferimento e ambasciatori dei valori che lo sport promuove e che possono costituire a pieno titolo una HALL OF FAME della nostra regione.

Premio Aruga al dirigente: Fabrizio Reale (Atl. Novese)

Oscar tecnico: Paolo Germanetto, direttore tecnico della Nazionale di Corsa in Montagna (Atl. Susa Adriano Aschieris)

Oscar atletico assoluto femminile: Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino)

Oscar atletico assoluto maschile: Alessandro Sion (S.A.F.Atletica Piemonte nel 2021)

Oscar atletico giovanile femminile: Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino)

Oscar atletico giovanile maschile: Stefano Demo (Atl. Canavesana)

Riconoscimento Cesare De Matteis all’atleta master: Alessandro Marengo (Vittorio Alfieri Asti) alla memoria

Premio Giudice Rinaldo Rocca: Sergio Greggio (VCO)

Oscar press A. Berra: Antonella Laurenti (La Stampa di Asti)

Per l’anno 2021, FIDAL Piemonte assegnerà poi dodici PREMI SPECIALI, con diverse motivazioni.

Di seguito l’elenco dei premiati:

Paolo Dal Molin (Fiamme Oro): medaglia di bronzo sui 60hs ai Campionati Europei di Torun; maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo

Daisy Osakue (Fiamme Gialle): record italiano uguagliato nel lancio del disco; maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo

Pietro Riva (Fiamme Oro): record italiano dei 10km di corsa su strada

Maria Costanza Moroni (Zegna): record mondiale master nel salto in lungo SF50

Federico Tontodonati (Aeronautica): maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo

Brayan Lopez (Fiamme Azzurre): maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo

Linda Olivieri (Fiamme Oro): maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo

Stefano Sottile (Fiamme Azzurre): maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo

Davide Manenti (Aeronautica): maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo

Andrea Rostan (Atl. Saluzzo): terzo posto nella Coppa del Mondo di Corsa in Montagna

Great Nnachi (Battaglio CUS Torino): risultati sportivi conseguiti, nonostante le difficoltà legate al non avere ancora la cittadinanza italiana, e disponibilità che mostra nell’aiutare i compagni e nel collaborare alla formazione e all’allenamento dei più piccoli, qualità che le hanno consentito di ricevere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’attestato di Cavaliere della Repubblica

Andrea Grandis (Atl. Susa Adriano Aschieris): progettazione e realizzazione in completa autonomia di una protesi per il braccio dell’amico Nicolas Marzolin (leggi Andrea Grandis, storia di un’amicizia).

Nel corso dell’evento verranno, come di consueto, premiati i campioni italiani e le maglie azzurre assolute, oltre ai campioni italiani master. Riconoscimenti verranno anche assegnati alle Società Campioni Italiane.

Si procederà inoltre alla premiazione dei Trofei CorriPiemonte Strada 2021, Ecogiò e Montagna 2021, così come verranno premiate le società vincitrici dei CdS regionali della scorsa stagione.