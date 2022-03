Riva Vercellotti (FDI): ” Accolte le mie proposte di modifica per la tutela delle acque e dell'ambiente”.

“Ringrazio l’Assessore Tronzano non solo per la pazienza nell’aver ascoltato le mie ragioni in diversi incontri ma per aver colto l’importanza di inserire maggior tutele ambientali. Ringrazio anche le province e, in particolare, quella di Vercelli per i suggerimenti forniti per trovare le migliori soluzioni.” Le proposte emendative di Riva Vercellotti recuperano infatti una serie di perplessità emerse proprio da alcune province piemontesi in occasione del confronto avvenuto con la Regione. “Purtroppo, le norme nazionali, a nostro avviso da rivedere perché pericolose per la salute e l’ambiente, consentirebbero di riversare nelle cave dismesse e senza alcuna protezione e verifica preventiva materiali e rifiuti che noi riteniamo inaccettabili e pericolosi: loppa d’altoforno, scorie d’acciaieria e polveri di allumina, scarti delle concerie, fanghi da cartiera, gessi chimici e silicati di scarto. Proprio per questo, come spiegato e dimostrato in fase di confronto con gli uffici regionali, è stato possibile inserire indicazioni più cautelative secondo il principio di precauzione. E tutto a prova di ricorso da parte di qualche furbetto delle cave in giro per l’Italia. Grazie al nostro lavoro - continua il Consigliere di Fratelli d’Italia - sono state poi potenziate, rispetto alla proposta originaria, anche le verifiche preventive e il tracciamento in modo da favorire controlli e localizzazione, aiutando le ditte serie e scoraggiando l’illegalità.”