«Campo Coni: pista finita da un anno e mezzo. E le attrezzature?»

Quali problemi stanno ritardando la procedura di accreditamento del Campo Coni e come pensa di intervenire il Comune per velocizzare la conclusione di un iter che consentirà alla struttura del Concordia di ospitare gare di livello regionale e interregionale? A chiederlo, in un'interrogazione protocollata nei giorni scorsi, sono Roberto Scheda, Andrea Conte e Paolo Campominosi, consiglieri comunali di "Voltiamo Pagina".

«Nel mese di settembre 2020 - ricordano - è stato inaugurato l’anello da 400 metri del Campo comunale di atletica Azzurri d’Italia, rinnovato con una tecnologia di ultima generazione, quale l’installazione di sensori sotto pista e un nuovo fondo. Tuttavia la mancanza di attrezzature per lo svolgimento di molte discipline, tra le qualil a gabbia per il lancio del martello, il materasso per il salto in alto e con l’asta, l’occorrente per i 3000 siepi, le forcelle per le aste del salto in alto, i dischi ed infine gli ostacoli in spugna per atleti in fascia primaria di età, non permettono l’omologazione della stessa e di conseguenza la possibilità di ospitare eventi e manifestazioni di carattere regionale».

I consiglieri ricordano che, nei documenti programmatici della giunta «viene ribadita la volontà di ospitare gare regionali e interregionali presso l’impianto in questione, portando nel capoluogo atleti provenienti da regioni limitrofe, e viene sottolineata la promozione dell’impianto comunale oggetto di una consistente e accurata ristrutturazione». E, inoltre, viene ricordato come anche la Fidal regionale abbia ribadito la volontà di puntare sull’impianto sportivo vercellese per l’organizzazione di eventi sportivi. Da qui la richiesta di chiarimenti sui tempi e le modalità di installazione delle attrezzature necessarie a completare l'iter.