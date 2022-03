Malattie renali: stand in piazza Cavour per diffondere la cultura della prevenzione

Stand informativo e distribuzione di provette per l'esame delle urine, venerdì, in occasione della Giornata mondiale del rene.

Dalle 9 alle 16, in piazza Cavour verrà allestito un gazebo, in cui saranno presenti i volontari dell’associazione SiRene e il personale medico e infermieristico specializzato che distribuiranno materiale informativo sulle malattie del rene e nello stesso tempo, a chi lo desidera, una provetta per eseguire gratuitamente l’esame delle urine. La provetta potrà essere consegnata il 18 marzo, dalle ore 9 alle ore 12.30, negli ambulatori di Nefrologia al primo piano dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. In questa sede sarà disponibile un specialista nefrologo che potrà rispondere anche ad altri quesiti specifici.

«Le malattie renali - si legge in una nota dell'Asl - colpiscono circa il 10% della popolazione e spesso non danno alcun sintomo fino a quando la malattia arriva nello stadio più avanzato. La prevenzione è dunque il miglior modo per individuare le malattie renali il più precocemente possibile».

Controllare la pressione arteriosa, effettuare l’esame delle urine e gli esami del sangue rappresenta una buona azione di prevenzione necessaria per tutti, non solo per i soggetti a rischio come i diabetici, gli ipertesi, i cardiopatici e gli obesi. E proprio nella diffusione di informazioni e nella promozione delle attività di prevenzione hanno deciso di impegnarsi sia la struttura complessa di Nefrologia e Dialisi della Asl di Vercelli diretta dal dottor Oliviero Filiberti, che l’associazione SiRene, fondata con lo scopo di svolgere attività di prevenzione e sensibilizzazione verso le malattie renali.