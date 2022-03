Cavalcavia Avogadro, oggi la consegna del cantiere per la demolizione

Cavalcavia Avogadro verso la demolizione.

Oggi (giovedì) viene consegnato il cantiere alla General Smontaggi, la ditta di San Pietro Mosezzo che si è aggiudicata l'appalto per l'intervento di smantellamento del viadotto chiuso dal dicembre 2020.

In circa sei mesi il cavalcavia ammalorato verrà smontato e rimosso: le sue condizioni di progressivo deterioramento, monitorate e certificate a partire dal 2018, hanno reso necessario ristudiare la viabilità di una zona strategica per il traffico cittadino. Dopo appena 40 anni di vita, la struttura risulta infatti minata dalle infiltrazioni e dal deterioramento degli elementi strutturali.

Complessivamente, per l'intervento di demolizione, il Comune aveva messo a bilancio 1 milione e 400mila euro, ottenuti attraverso un mutuo: la ditta vincitrice dell'appalto ha presentato un'offerta con un ribasso d'asta del 16%.

La chiusura del cavalcaferrovia, naturalmente, ha anche avuto pesanti ripercussioni sul traffico, oltre a comportare la necessità di studiare un diverso assetto per la viabilità della zona. Un primo passo era stato fatto la scorsa estate con l'apertura di un varco sulla Vercelli - Casale, all'altezza di via Tavallini, che ha consentito l'accesso al rione Aravecchia direttamente da via Trino, senza dover transitare nella trafficatissima zona dell'ospedale.