Malta in inverno, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni

Il penultimo appuntamento della 30° edizione di “Immagini dal Mappamondo” previsto per giovedì 10 marzo vedrà il ritorno della presenza del pubblico nella Saletta Cav. Petri.

«I posti saranno ancora limitati, pertanto ci si dovrà prenotare scrivendo ad immaginidalmappamondo@gmail.com – spiega Ugo Breddo, ideatore e curatore della rassegna – si dovrà inoltre essere in possesso del Green Pass rafforzato ed indossare una mascherina FFP2».

Ospiti della serata saranno Elisa Bonacasa e Federico Ranghino, che presenteranno il loro ultimo viaggio a Malta, affascinante isola al centro del Mediterraneo. Il periodo dell’anno, l’inverno, è stato scelto per evitare i grandi affollamenti dell’estate e per godere del clima delle festività natalizie, particolarmente sentite sull’isola.

Le isole maltesi, anche se piccole, offrono una profonda prospettiva della storia del Mediterraneo: i templi megalitici dell’età della pietra, le dominazioni araba e siciliana che hanno lasciato tante tracce nella lingua e nella cultura, le imponenti fortificazioni dei Cavalieri di Malta a protezione della Cristianità, fino a giungere alla storia moderna e al ruolo centrale delle isole come avamposto inglese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Gli autori, attraverso le loro belle immagini, ci faranno visitare le innumerevoli chiese maltesi, le fortezze e le armerie, nonché la dea dormiente del neolitico e la Decollazione di San Giovanni Battista di Caravaggio.

Infine Elisa e Federico porteranno il pubblico della rassegna a vedere le tante bellezze naturalistiche che l’isola ha da offrire: grotte marittime, passeggiate sulle bianche scogliere di Dingli, spiagge meravigliose e l'Azure Window.

L'appuntamento, per tutti gli amanti dei viaggi, per vedere e sentire i tanti aneddoti, è fissato quindi per giovedì 10 alle ore 21,15. Coloro che non troveranno posto nella saletta Cav. Petri del CAI vercellese, potranno seguire la serata collegandosi con il canale YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=2oPHAPdDP8M) o con la pagina Facebook della rassegna https://www.facebook.com/immagini.dalmappamondo.