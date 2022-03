Pesce e carne mal conservati, trasportati su un autocarro sudicio: maxi multa e sequestro

Carne, molluschi e pesce conservati in cattivo stato, stoccati in sacchi non troppo puliti, all'interno di un veicolo sudicio e non mantenuti alla temperatura di -18 gradi come avrebbero previsto le norme per il trasporto di alimenti surgelati.

Sequestro di merce e maxi multa, da parte degli agenti del distaccamento di Varallo della Polizia Stradale, comminata domenica a un cittadino cinese residente a Milano, fermato sulla Cremosina a Valduggia.

L'uomo conduceva un autocarro di proprietà di una società con sede in Milano, sul quale trasportava merce alimentare, più precisamente carne di vario tipo, pesce e molluschi, in cattive condizioni igieniche.

La temperatura di trasporto risultava difatti essere di +4° C anziché, come previsto, di – 18 °C, trattandosi di merce surgelata. La merce era inoltre priva di etichettatura che ne attestasse la provenienza ed era contenuta in sacchi anziché in recipienti idonei, mentre il veicolo era sudicio e con dispositivi di equipaggiamento inefficienti.

Per tali motivi è stato richiesto l’intervento di personale dell’Asl di Vercelli per quanto di competenza al sequestro della merce ai fini della distruzione, mentre, nei confronti del conducente sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 6.377 euro e ed è stata inviata la segnalazione alla Motorizzazione per la revisione straordinaria dell’autocarro.