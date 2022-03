Auto fuori strada e quattro feriti a Confienza, uno è al Sant'Andrea

E' di quattro feriti di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera (martedì), intorno alle 22, sulla provinciale 197 tra Confienza e Granozzo con Monticello (NO).

Un'auto con a bordo quattro ragazzi, un 19enne e tre 22enni, è uscita di strada in prossimità di una curva, finendo la propria corsia ribaltata all'interno di un campo adiacente alla sede stradale.

Sul posto sono scattati i soccorsi del 118 giunti con tre ambulanze, un'automedica, un'autoinfermieristica e l'elisoccorso proveniente da Como, coadiuvati dai Vigili del fuoco di Robbio. Uno dei feriti è stato trasportato in elicottero al San Matteo di Pavia in codice giallo, nel nosocomio pavese è giunto un altro dei ragazzi coinvolti nel sinistro in codice rosso. Gli altri due giovani occupanti dell'auto sono stati trasportati in codice giallo al civile di Vigevano e al Sant'Andrea di Vercelli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano per i rilievi del caso. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della sede stradale, il traffico per circa un'ora è stato bloccato e deviato su alcune vie secondarie.