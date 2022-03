PFV: i risultati della Under 13 e della Under 19

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 19 -

Girone A – FASE “COPPA PIEMONTE” – 2^ giornata di andata

Lunedì 7.3.2022 alice Castello – Palestra Comunale

Pallacanestro Femminile Vercelli – Auxilium ad Quintum 28 -57

(Parziali: 6-8; 16-29; 25-38)

Tabellino: Bouznad; Francese A. 9; Lo Ndeye ; Ifa Uwaidae 3; Zanetti 6; Chillini; Debernardi ; Cadiry; Valentino n.e. Cafasso 2; Matteja 2; Carrozza 6. All.re Adriana Coralluzzo

Ancora una sconfitta nel campionato Under 19, fase di “Coppa Piemonte”, per la PFV messa sotto dall’Auxilium ad Quintum di Rivalta (TO) per 28 -57 sul campo amico di Alice Castello, dove nell’occasione si è trasferita la squadra vercellese a causa dell’indisponibilità (per fortuna ora rientrata) delle palestre scolastiche ove allenarsi e giocare.

Le ragazze di coach Adriana Coralluzzo sono rimaste ancora una volta al palo, soprattutto per una endemica sterilità offensiva (solo 28 punti realizzati, di cui la miseria di 3 nell’ultimo periodo).

Tale situazione è sicuramente in parte giustificata da assenze importanti (Momo, Liberali con Valentino in panchina solo per onor di firma, ma non impiegabile) e dai postumi di infortuni rilevanti (Chillini e Zanetti) che hanno limitato assai l’impiego delle giocatrici, ma altrettanto evidentemente la squadra ha palesato limiti oggettivi, sia in attacco che in difesa, soprattutto contro una squadra affatto trascendentale.

Per l’occasione la formazione Under 19 è stata integrata con tre giocatrici dell’Under 17, squadra che gioca appunto ad Alice Castello, quali Cafasso, Matteja e Carrozza che si sono ben comportate, creando i presupposti anche per futuri inserimenti, nell’ambito di quel progetto globale per le proprie atlete del settore giovanile, che la PFV sta portando avanti.

Poco da dire sulla gara: dopo un primo periodo equilibrato (6-8 al 10’) le ospiti allungavano già nel 2° quarto, anche se non di molto (16-29 al 20’), mantenendo e dilatando il vantaggio al 30’(25-46) per poi chiudere definitivamente negli ultimi 10’ quando la PFV subiva un parziale di 3-13 e la partita si chiudeva definitivamente.

CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone di qualificazione - Girone A

1^ giornata andata

Domenica 6.3.2022– a Vercelli - Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Femminile Biellese 48 -61

( parziali: 16-16; 34-30; 36-46)

Tabellino PFV: Bari; Fall A .4 ; Ferla 2; Alilou; Panelli 18; Stacchini 2; Trotti; ; Zannini 4; Balzaretti ; Khoule ; Lahmidi 7, Mura 9, Valentini 2; . All.re Gianfranco Anastasio.

Esordio amaro in campionato per le Under 13 della PFV, che sono state sconfitte in casa dal Basket Femminile Biellese per 48-61.

La gara è stata molto equilibrata, posto che il divario finale è maturato solo nelle ultime tre azioni, subite in contropiede dalle vercellesi.

Per il resto, la partita è stata combattuta, a lungo condotta anche dalla PFV (16-16 al 10’; 34-30 a metà), per risolversi poi nel terzo periodo, quando le biellesi piazzavano un parziale di 20 a 6 che risulterà decisivo (36-46 al 30’). Nell’ultimo quarto la PFV, molto tenace, rimontava ancora fino a meno 5, ma poi esauriva le energie e non riusciva più a difendere sul contropiede avversario, cosicché il divario aumentava sino al -13 conclusivo.

Le giovani di Gianfranco Anastasio, al di là della miriade di errori al tiro commessi (che hanno fatto però anche le biellesi) hanno buttato via moltissimi palloni banali, che le avversarie hanno spesso trasformato in facili contropiede vincenti, in questo facendo meglio delle padrone di casa, che invece in più occasioni hanno inciampato sulla palla o l’hanno gestita male.

Inoltre è apparso evidente, in corso di gara, il calo fisico delle giovani della PFV, certamente dovuto ai forzati allenamenti ridotti degli ultimi tempi, a causa della scriteriata decisione degli organi scolastici vercellesi di revocare la concessione delle palestre di alcune scuole alle società sportive, con il pretesto delle misure anti Covid, cosa che in altre città non è avvenuta. Chiaro è che con pochi allenamenti nelle gambe in campo alla fine si cede, soprattutto contro chi ne ha di più !