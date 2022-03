Domenica 13 marzo - Bottero Ski Cup, solidarietà per l’Ucraina

Domenica 13 marzo, sulle piste di Limone Piemonte, torna lʼattesissima Bottero Ski Cup!

Non mancare! La gara è aperta a tutti, grandi e piccini, e per ogni partecipante uno zaino Bottero Ski è in omaggio. Potranno partecipare gli iscritti agli sci club e gli sciatori amatoriali e la gara si svolgerà su due tracciati in zona Alpetta.

Le classifiche generate saranno due, agonisti e non agonisti, e verranno premiati i primi 3 di ogni categoria.

Iscriversi è semplicissimo: recati in uno degli store Bottero Ski o compila il form online.

L'importo totale delle iscrizioni verrà devoluto al popolo Ucraino del campo profughi di Zory (Polonia) attraverso la Farmacia della Valle e il Banco Azzoaglio.





Ricordiamo che:

le iscrizioni online e presso i negozi sono aperte fino alle ore 12:00 dellʼ11 marzo .

lo zaino omaggio e i pettorali devono essere ritirati il 12 marzo dalle ore 15:00 alle ore 19:30 .

il costo di iscrizione è di 20 euro .





Compila il form al seguente link https://bit.ly/3trcTqy per iscriverti direttamente online e paga al ritiro del pacco gara! Tanti premi per tutti!

I premi verranno assegnati ai partecipanti alla gara, solo se presenti alla premiazione.





Ecco qualche anteprima!

E-Bike Bottero Ski Volt-X

Sci Bottero Ski F23

Giacca sci Colmar

Caschi Salice e articoli UYN

Per ulteriori informazioni 0171-92274 interno 2