«Inseguite i vostri sogni, affrontando le difficoltà»

In occasione dell'8 Marzo, il sindaco di Santhià, Angela Ariotti, ha mandato un videomessaggio rivolto oggi alle bambine e ai bambini delle scuole primarie Collodi e Pellico e delle scuole medie.

«Sono il primo sindaco donna della nostra città e reputo questo un immenso onore. Alle bambine e ai bambini vorrei passare il messaggio che nella vita devono inseguire i propri sogni, affrontando le difficoltà. Alcune volte è ancora più difficile, e mi rivolgo alle donne, riuscire ad emergere in un mondo dove spesso ci sono ancora pregiudizi, ma sono fiera di poter dire che non può esserci un futuro di speranza per la nostra città senza donne. Un caro augurio a tutte le donne dal vostro sindaco, buon 8 marzo».