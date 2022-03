Stile, qualità e risparmio con gli arredi italiani di Castellani Shop

Per completare l’allestimento di uffici, magazzini o industrie occorrono i giusti complementi d’arredo. E qui entra in gioco Castellani Shop, con un catalogo che annovera tantissime soluzioni, interamente Made in Italy. La vendita diretta dal produttore, senza passare per intermediari, assicura prezzi competitivi. Senza contare che l’azienda offre anche diversi servizi, dalla progettazione dell’ambiente agli allestimenti completi per negozi.

Armadi in metallo, casellari di sicurezza, scrivanie operative, sedie ufficio ergonomiche, banchi da lavoro, reception, librerie, poltrone ergonomiche e cassettiere. Sono solo alcuni degli articoli che si possono facilmente acquistare su www.castellanishop.it. Ogni arredo è frutto di una produzione totalmente italiana, come certifica il MUN (Marchio Unico Nazionale).

Un’ampia fetta della proposta è caratterizzata dalla pronta consegna. Mentre le spedizioni diventano gratuite in caso di importi superiori a 500 euro (+ IVA). Le transazioni online sono al riparo da qualunque rischio e i metodi ammessi sono PayPal, bonifico bancario e carta di credito.

I prezzi sono ottimi sull’intero catalogo, grazie all’assenza di inutili intermediazioni. Ma per trovare le promozioni più vantaggiose basta un click sulla sezione “Outlet”, dove si incontrano articoli di fine serie corredati da ottimi sconti.

Utilizzando il pratico configuratore online, è possibile personalizzare le scaffalature da magazzino, sia quelle a parete che a centro stanza. Quanto ai servizi, l’azienda Castellani .itSrl mette a disposizione allestimenti completi per negozi e la progettazione degli spazi, grazie all’esperienza dell’Ufficio Tecnico interno.

Numerosi sono gli attestati autorevoli ricevuti dallo store nel corso degli anni. È presente tra le 750 eccellenze del commercio elettronico italiano 2021/22 secondo ITQF (Istituto Tedesco di Qualità e Finanza). Ma figura anche tra “Le Stelle dell’E-commerce 2021-2022”, classifica dei migliori portali digitali stilata dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Uno dei punti cardine della filosofia di Castellani Shop riguarda, infine, la soddisfazione del cliente. Infatti, può vantare un team competente e professionale, in grado di fornire risposte e consigli ed elaborare preventivi su misura. È raggiungibile tramite la pratica chat online, il form, l’indirizzo e-mail e il numero telefonico.

Per il tuo arredo aziendale scegli Castellani Shop. Qualità italiana e soluzioni personalizzate!