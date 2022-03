Nella zona dello spaccio con 160 grammi di eroina nascosta negli slip

I servizi di controllo del territorio svolti dalle Volanti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, non solo in città ma anche nei comuni del circondario, nell’ultimo fine settimana hanno portato all'arresto di un giovane vercellese e al sequestro di partite di droga.

Venerdì, a Lonate Pozzolo, in una delle vie che costeggia i boschi notoriamente interessati dal fenomeno dello spaccio, la pattuglia ha deciso di fermare e controllare, tra le altre, un’autovettura in transito con due uomini a bordo, insospettita anche dal fatto che l’auto avesse la targa della provincia di Vercelli.

Il passeggero, un ventenne piemontese, ha subito consegnato un pezzetto di hashish che, agli occhi esperti dei poliziotti, è sembrato il classico “specchietto per le allodole” utilizzato per nascondere qualcosa di più compromettente. Ne è seguita la perquisizione dei due, che ha portato al sequestro di circa 160 grammi di eroina e 50 di cocaina che il ventenne nascondeva negli slip con più di 1600 euro in contanti. Inevitabile l’arresto del giovane, che a questo punto si ha motivo di ritenere uno spacciatore in trasferta.