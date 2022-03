"Donne e diritti": storie di vita e di lotta

I diritti delle donne nascono da storie incredibili da raccontare. Lo sa bene Lorena Beccaro, scrittrice e giornalista, giunta al suo quarto romanzo che del suo libro - intitolato per l’appunto "Una storia incredibile" - dice: «Luisa, la protagonista, ha vissuto un tempo circolare, poi ha chiuso il cerchio. Non ha cercato soluzioni, ha semplicemente accettato ciò che non poteva cambiare»

Ed è attraverso la storia di Luisa e le altre protagoniste dei romanzi della scrittrice e giornalista che martedì 8 marzo (ore 16.30) - Giornata internazionale della Donna - la Cgil Vercelli Valsesia, insieme con il Coordinamento Donne Spi Cgil e Auser, invitano al Ridotto del Teatro Civico di Vercelli per dialogare su ‘Donne e Diritti’ in compagnia di: Lidia Golinelli (avvocato), Lella Bassignana (consigliera Pari Opportunità Provincia di Vercelli), Maria Grazia Camellini (presidente Auser provinciale e sindacalista) e, naturalmente, Lorena Beccaro.

Perché storie incredibili? Perché i diritti delle donne sono come la vita, in cui spesso la realtà supera la fantasia.

Succede quando parliamo di discriminazioni e molestie che avvengono nei luoghi di lavoro; di percorsi normativi che hanno portato a conquiste che non sempre trovano riscontro immediato nel quotidiano; di diritti universali, come il diritto all’aborto, al divorzio che talora vengono ancora messi in discussione.

L'appuntamento è aperto a tutti: ingresso con mascherina e green pass.