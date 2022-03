Imprese rur@li: le premiazioni

Giovedì 3 marzo si è svolta la premiazione del progetto “Imprese rur@li. Giovani imprenditori e sviluppo rurale sostenibile”: la cerimonia si è svolta nella sede dell’Università del Piemonte Orientale di Vercelli.

Presente il consigliere provinciale Gian Mario Morello, che ha premiato i progetti migliori.

«Come Provincia - ha detto Morello - siamo sempre attenti agli incentivi per l’imprenditoria giovanile, in particolare nelle aree periferiche dove avviare una qualsiasi attività può essere impegnativo».

Il progetto vincitore ha visto l’assegnazione di un premio consistente in tre visite d’istruzione in tre diverse realtà imprenditoriali selezionate nell’ambito del progetto. «Porto i saluti del presidente Eraldo Botta - ha concluso - cui si uniscono i miei auguri per questi giovani volenterosi che sono il futuro del nostro territorio».