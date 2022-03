Peste suina, tra Piemonte e Liguria 53 cinghiali infetti: arriva la super barriera [VIDEO]

Numeri forniti a Torino, in occasione della visita del sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa all'istituto. Proprio in questi giorni il direttore dello Zooprofilattico Angelo Ferrari è stato nominato commissario straordinario per la peste suina. Per contenere l'epidemia entro questa estate, secondo le prime informazioni, verranno innalzati 116 chilometri di barriere anti-cinghiali lungo le autostrade della "zona rossa" tra Liguria e Piemonte. Il timore è che il virus, senza alcun rischi per l'uomo, si estenda ai suini domestici. Un danno enorme per una filiera che nel nostra regione vale oltre un miliardo di euro, con un milione e 300 mila suini. Da qui la decisione dell'Assessorato regionale all'Agricoltura di prevedere un piano di abbattimento di circa 50 mila cinghiali in tutto il Piemonte.