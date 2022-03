Addio ad Alessandro Grazioli: in 2500 hanno risposto alla ricerca di un donatore di midollo

Si terrà mercoledì 9 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale di Briona il funerale del 26enne Alessandro Grazioli.

Il giovane era stato colpito da una grave forma di leucemia mieloide acuta ed era in attesa di un trapianto di midollo osseo ma purtroppo non è stato possibile trovare una donatore compatibile in tempo utile per poter salvargli la vita. Grazioli è spirato il 4 marzo all’Ospedale di Bologna.

Nelle settimane scorse era partita una gara di solidarietà che ha portato l’Avis e l’Admo ad ottenere oltre 2500 aspiranti donatori.

Studente di Economia e Commercio a Milano e capitano del Sizzano Calcio, Grazioli non aveva alcun parente compatibile dal quale poter ricevere il trapianto: la sua storia, trasformata in una campagna di solidarietà da Admo Novara, aveva viaggiato attraverso i social media, coinvolgendo moltissime persone che, magari in futuro, potranno salvare la vita ad altri giovani (e meno giovani) malati.