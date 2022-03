Nel Bosco dei Giusti un albero per Solženicyn

Un albero per ogni persona che ha scelto il bene: questa mattina, lunedì 7 marzo, Vercelli celebra la Giornata dei Giusti con una serie di appuntamenti dedicati agli studenti delle scuole superiori.

Dalle 9 alle 10.45, gli studenti dell'Ipsia Lombardi con la sede dell’ITI Faccio, del Lagrangia con la sede del Liceo Classico e dell’Artistico e musicale e l’Istituto Cavour saranno impegnati a seguire una videoconferenza dedicata alla giornata e alle figure che sono state selezionate e approfondite tra quelle proposte per l'edizione 2022.

Alle 11.45, al Parco Iqbal Masih del rione Cervetto si svolgerà la cerimonia ufficiale, con la presenza delle autorità della città, con la messa a dimora di una pianta in memoria del premio Nobel per la letteratura Aleksandr Isaevič Solženicyn, che verrà ricordato insieme agli altri Giusti commemorati a partire dal 2016. La cerimonia avverrà alla presenza di alcune classi di studenti, in rappresentanza di tutti gli Istituti e i rappresentanti della Consulta studentesca e sarà trasmessa in diretta facebook sulla pagina Vercelligiovani.

Il termine Giusto è stato applicato per la prima volta in Israele in riferimento a quanti, non ebrei, hanno salvato ebrei durante la persecuzione nazista.

«Oggi il suo significato – ricorda il sindaco Andrea Corsaro – è stato esteso a tutti coloro che, nel passato o nel presente, si sono impegnati per diffondere i valori della responsabilità, della tolleranza, della solidarietà, a volte a costo della propria sicurezza e della propria vita».



E il Giardino dei Giusti ha proprio l'obiettivo di ricordare donne e uomini che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni, difeso i diritti umani ovunque fossero calpestati, salvaguardato la dignità umana, testimoniato a favore della libertà e della verità ovunque fossero negate, agito per l’educazione alla pace, l’uguaglianza e la comprensione fra i popoli.

Dal 2016 a oggi il Bosco del parco Iqbal Masih ospita 13 figure, individuate negli scorsi anni anche con il concorso degli studenti di alcuni Istituti di istruzione superiore cittadini, nell’ambito di percorsi significativi e partecipati di educazione civica, animati dal Servizio Giovani comunale, dai loro docenti e dai giovani del servizio civile della città.



«La giornata di oggi è un’occasione formativa sul tema dei Giusti, – ricorda Emanuele Pozzolo, assessore alla Politiche giovanili – e per celebrare una nuova figura di Giusto. Per una migliore efficacia comunicativa e per valorizzare tutto il lavoro di ricerca storica effettuato dagli studenti, si ritiene di dedicare un nuovo albero ad Aleksandr Isaevič Solženicyn, prevedendo inoltre un momento di presentazione pubblica per il Giusto individuato, così come per le altre figure oggetto di studio da parte dei numerosi studenti coinvolti».