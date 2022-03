«Difendiamo insieme libertà, giustizia e pace: ciascuno di noi sia Giusto nella vita quotidiana» - foto

«Nessuno pensava di vedere ancora gli orrori della guerra tanto vicini a noi. In questi giorni le istituzioni, il mondo del volontariato, tante famiglie si stanno prodigando per dare aiuto a chi fugge dall'Ucraina: rendere omaggio a chi in passato ha fatto scelte coraggiose, assume oggi un significato ancora più importante». Con un breve intervento molto legato all'attualità, il sindaco Andrea Corsaro ha aperto la cerimonia della Giornata dei Giusti che ha visto la messa a dimora di una pianta in memoria dello scrittore russo Aleksandr Isaevič Solženicyn, premio Nobel per la Letteratura e voce di primo piano del dissenso nell'Urss a partire dagli anni '50 e fino alla caduta del Muro di Berlino.

L'albero messo di Solženicyn si trova accanto a quelli piantati fin dal 2016 nel parco del rione Cervetto: aluni ricordano persone che aiutarono gli ebrei a salvarsi dall'Olocausto, altri ricordano che si è battuto per la libertà di espressione, altri ancora chi ha operato in alcuni dei più sanguinosi conflitti degli ultimi anni per portare in salvo bambini e vittime innocenti.

«In questi giorni così difficili - ha aggiunto Corsaro - voi ragazzi di Lagrangia, Lombardi, Cavour e Artistico avete fatto un grande lavoro per studiare persone che hanno scelto il bene: un messaggio di speranza e di augurio affinché gli orrori che stiamo vedendo finiscano presto e non si ripetano mai più».

Insieme agli studenti, agli insegnanti e ai dirigenti delle scuole, c'erano numerosi rappresentanti dell'amministrazione comune: il presidente del Consiglio, Romano Lavarino, gli assessori Gianna Baucero, Ketty Politi e Patrizia Evangelisti; i rappresentanti di Carabinieri, Forze Armate, Questura, Prefettura e Ufficio Scolastico, e monsignor Pino Cavallone per la Diocesi: «Tutti noi siamo chiamati a essere giusti nella vita quotidiana - ha detto -. Difendiamo insieme libertà giustizia e pace. Diventiamo noi i costruttori di pace tra le persone che ci stanno accanto».