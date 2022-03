Mokaor, contro il Montalto Dora si poteva fare di più

Contro la quarta forza del campionato la Mokaor non riesce nell’impresa di superare le avversarie.

Pur prive di una giocatrice importante come Comello, infortunatasi alla caviglia nell’allenamento di venerdì, la possibilità di ottenere punti, come all’andata, era sicuramente alla portata delle bicciolane, in quanto la gara ha visto per molti tratti la Mokaor in vantaggio sulle ospiti.

Purtroppo, dopo il primo set vinto meritatamente per 25/18, le bianconere non hanno confermato la tendenza positiva perdendo i restanti set e consegnando la vittoria al Montaldo.

Ancora una volta, visto il livello del campionato, la Mokaor poteva fare meglio, ma purtroppo per essere più competitivi occorre migliorare sia ricezione sia l’attacco per poter ambire ad altre posizioni in classifica.

Inoltre, anche questa sera, se pur a tratti si è giocato a buoni livelli, è venuta meno quella cattiveria mista a grinta che deve fare la differenza.

Sarà necessario cambiare marcia sin da sabato 12 marzo dove la Mokaor farà visita al Valenza.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI- PALLAVOLO MONTALTO VOLLEY 1-3 (25/18 19/25 18/25 17/25)

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertinazzi (14)(K), Fenoglio (1), Lupo Laura (9), Lupo Greta, Borrini (2) Trasente, Macellaro (11), Ippolito (8), Avilia, Lupo Greta, Breda, Mosso L.

ALL: Gherardi, Vigliani