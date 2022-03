Pro Vercelli-Pro Patria 4-1 (con gol d'autore)

Pro Vercelli-Pro Patria 4-1

Marcatori: Piu (PP) al 2'; Macchioni (Pvc) al 28'; Comi (Pvc) al 32'; Bruzzaniti (Pvc) al 69'; Crialese (Pvc) al 74'.

PRO VERCELLI: Matteo Rizzo; Cristini (Secondo all'81'), Minelli, Macchioni; Bruzzaniti (Iezzi dal 70'), Emmanuello (Louati dal 70'), Vitale, Crialese; Gatto (Panico dal 60'), Della Morte (Rolando dal 60'); Comi. A disp. Rendic, Valentini, Rolando, Macanthony, Jocic, Belardinelli, Louati, Clemente, Luca Rizzo, Iezzi, Secondo, Panico. All. Nardecchia.

PRO PATRIA: Caprile; Saporetti, Boffelli, Molinari; Colombo (Vezzoni dal 19'), Ghioldi (Ferri dal 48'), Brignoli (Fietta dal 67'), Nicco, Pierozzi; Stanzani (Castelli dal 67'), Piu (Parker dal 67'). A disp. Mangano, Vaghi, Sportelli, Parker, Bertoni, Fietta, Vezzoni, Lombardoni, Ferri, Castelli, Caluschi. All. Sala.

Arbitra Giorgio Vergaro, sezione di Bari

Ammoniti. Saporetti, Boffelli della Pro Patria; Minelli, Macchioni, Vitale della Pro Vercelli.

Primo tempo

Ed è subito gol della Pro Patria, con rete di Piu che, ricevuta palla da Stanzani, sulla destra, senza essere contrastato mette dentro. Difesa in bambola, di burro, in quest'occasione. Minuto secondo.

Botta al volo di Emmanuello all'8': bella l'intenzione, palla altissima.

Grande sberla di Necco da fuori area, palla alta ma non di troppo.

Replica la Pro con un bel lancio di Emmanuello per Bruzzaniti, in area avversaria, il controllo però non è facile e la sfera sfuna sul fondo.

Errore di Della Morte: regala palla agli ospiti, che si accontentano però di un tiraccio alto, del solito Nicco, ma senza pretese. Siamo al 20'.

Pro vicina al pari. Bruzzaniti, sulla destra, porge a Emmanuello; immediato cross a rientrare della mezzala, gran colpo di testa di Comi, palla alta, ma non di molto.

Pareggia la Pro. Angolo, lo batte Della Morte, palla a Comi che allunga di testa per Macchioni il cui sinistro non perdona. 1 a 1 al 29'.

Non è finita.

Palla a Vitale che pesca Bruzzaniti in area: scarico immediato per Comi che non perdona: nona rete per il centravanti, Pro Vercelli 2 Pro Patria 1. Al 32'.

Avventato il colpo di testa di Emmanuello per Rizzo, che comunque è pronto a leggere l'azione e a intervenire.

Ultimi secondi. Punizione per la Pro Patria, palla a Molinari, gran piattone ma Rizzo salva con una parata-miracolo.

Secondo tempo

Fallo di Minelli per fallo su Chioldi, dal limite. Punizione per la Pro Patria. Nulla di fatto.

Ammonito Macchioni (già due difensori su tre).

Due cambi per la Pro: dentro Panico e Rolando, escono Gatto e Della Morta. Al 60'.

Insomma, cambiano le spalle del bomber Comi.

Brutta partita in questo secondo tempo. La Pro Patria non punge, la Pro Vercelli controlla e fa poco altro.

Tre cambi per gli ospiti. La Pro Vercelli torna ad attaccare. E infatti...

Gran gol di Bruzzaniti: dribbling sulla destra e poi, da posizione decentrata, sulla destra dell'area, trafigge il portiere: 3 a 1 per i Bianchi. Al 69'.

Altri due cambi. Dentro Iezzi e Louati, escono Bruzzaniti ed Emmanuello. Al 70'.

Angolo per la Pro, respinge la difesa ospite e arriva il gol più bello dell'anno al Piola: lo sigla Carlo Crialese con un sinistro al volo che finisce sul sette di Caprile. Al 75'. Pro Vercelli 4 Pro Patria 1.

Esce Cristini, infortunato; entra Secondo. All'81'.

Gran botta di Nicco, vola Rizzo, Castelli, a due passi, non riesce a insaccare.

Pro Vercelli in scioltezza, a chiudere.

Triplice fischio, bene così.