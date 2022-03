Macchioni: «Che emozione questo gol, esco da un brutto periodo»

«Abbiamo fatto una bellissima prestazione collettiva, sono davvero contento per il mio gol: in particolare perché era un periodo difficile, dedico questo gol alla mia famiglia ed alle persone che mi sono state vicine in questo momento buio» commenta al termine della gara l’autore del gol Alessandro Macchioni. Il giovane talento difensivo della Pro Vercelli poi prosegue: «È stato uno schiaffo morale che mi sono dato da solo, sono davvero felice».

Che è successo nel primo tempo?: «È iniziato tutto velocissimo: c’è stata una distrazione ed abbiamo preso gol. Poi abbiamo reagito, ed abbiamo fatto quello che dovevamo fare: esattamente come nel secondo tempo. Loro sono una grande squadra, puntano alla salvezza. Noi abbiamo fatto vedere di essere gruppo e di poter stare in alto. Io mi sento bene, ringrazio il Mister per come mi ha trattato: il gol è davvero un’emozione dopo questo periodo buio».

A commentare poi la gara è stato anche Mister Massimiliano Nardecchia. Il tecnico ha risposto cosi alle varie domande dei giornalisti presenti. Pro che parte in svantaggio, ma poi reagisce: come commenta?: «Siamo contenti e soddisfatti, abbiamo fatto una gara ottima: non era semplice dopo essere andati subito sotto. Siamo stati bravi a gestire il momento, poi siamo venuti fuori: nel primo tempo poi siamo andati bene ed è da li che abbiamo costruito la gara. Andando in vantaggio abbiamo dato un’impronta diversa rispetto all’inizio».

Cos’è successo nella ripresa?: «Il lavoro del mister sta venendo fuori. Ha dato certezze, anche nelle difficoltà la squadra è cosciente di saper fare: è un merito. Cristini ha fatto un errore iniziale, poi lo ha subito rimosso ed ha fatto una buona gara: è molto significativo».

Grande continuità, questa squadra può ancora dire molto?: «Credo di si, non bisogna calare l’attenzione ma il rendimento è elevato. In queste ultime giornate siamo soddisfatti, chi entra fa bene: si è creata una bella alchimia. Ripeto, siamo soddisfatti».

Comi?: «Si è fatto un bel regalo, e chi lo sente ora (ride ndr.): ci teneva tantissimo, ha festeggiato nel migliore dei modi: sta facendo bene, sta sempre facendo gare generose e gli fa onore».