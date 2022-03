Pagelle Pro Vercelli (contro la Pro Patria, al Piola)

MATTEO RIZZO: 7,5

Un'altra prova più che convincente, con parate miracolo. Un punto fermo.



MINELLI: 6,5

Gara attenta, concreta ma anche di qualità. Pronto a dare una mano alla catena di destra.

CRISTINI: 7

Ottima prestazione come regista difensivo. Autorevole, attento.



MACCHIONI: 7

Buona prova con il merito del gol-sicurezza. Siglato con rabbia.

BRUZZANITI: 7,5

Il gol, l'assist per la rete di Comi, e una prestazione degna di nota.



EMMANUELLO: 7

Scende in campo sebbene non sia al cento per cento. E nel primo tempo, dopo il primo quarto d'ora (da dimenticare) la coppia Emmanuello-Vitale detta legge a centrocampo. Un comprensibile calo nella ripresa.

VITALE: 7,5

Una scommessa vinta da Lerda, che fin da subito ha puntato sulle sue qualità. A volte lezioso, è un giocatore di qualità. Testa alta, lancia, fraseggi, anche dribbling. Bene oggi, ma non solo.

CRIALESE: 7,5

Firma il gol più bello visto quest'anno al Piola. Anche lui: un punto fermo di Lerda. Prezioso nelle due fasi.

GATTO: 6

Poco servito, un po' in ombra, oggi.



DELLA MORTE: 7

Con la palla al piede fa sempre male. E il suo sinistro è prezioso, e tanto, anche anche nei piazzati.

COMI: 7,5

Nove centri, solita, grande prestazione, a lottare su ogni pallone. Un esempio per tutti.

PANICO: 6,5

Dà il suo apporto prezioso.



ROLANDO: 6,5

Vedi Panico.

IEZZI: 6,5

LOUATI: 6,5

SECONDO: 6

LERDA: 8

Seppure "esiliato" dalla panchina, è riuscito a trasmettere la sua concretezza alla squadra, che nei primi minuti, però, lo ha tradito. Ma sono tre punti e l'autostima della squadra cresce.