Sterpaglie in fiamme e un capanno danneggiato

Sterpaglie a fuoco, nel pomeriggio di domenica 6 marzo, a Viverone, nella zona di via Volponi. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno anche interessato un capanno rurale, all'interno del quale erano conservate piccole attrezzature agricole.

Per domare il rogo, divampato poco dopo le 16,45, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià che si è occupata di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona interessata.

La squadra è attualmente ancora al lavoro per le ultime operazioni.