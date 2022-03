Precipita in un canalone, salvataggio nella notte

E' finito in un canalone troppo profondo per essere soccorso dai compagni di escursione. In più, nella caduta ha riportato anche gravi traumi. Momenti di paura, nella notte, per un incidente avvenuto ad Alagna, vicino al piazzale dell'Acqua Bianca.

Per mettere in salvo un escursionista è stato necessario organizzare soccorsi alquanto complessi: sono intervenute le squadre del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Per raggiungere il ferito è stato necessario calarsi con le corde e posizionare sulla barella l'escursionista che, nella caduta, ha riportato un trauma cranico, un trauma alla colonna e una sospetta frattura a un braccio.

Una volta messo in sicurezza, l'uomo, un 54enne milanese, è stato trasportato al campo di atterraggio di Riva Valdobbia dove l'elisoccorso lo ha trasferito con un volo notturno al Cto di Torino. E' stato ricoverato in codice rosso.