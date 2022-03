Grave incidente, nella notte, ad Alagna, nella zona dell'Acqua Bianca.

Secondo le prime informazioni, poco dopo la mezzanotte un uomo di 54 anni ha riportato gravi ferite dopo essere caduto lungo un dirupo.

Recuperato e soccorso, è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 e ricoverato in codice rosso: è in condizioni gravi ma dovrebbe riuscire a cavarsela. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.