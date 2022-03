«Grazie per il vostro impegno a favore di Vercelli»

«Grazie per l'esemplare attività di volontariato profusa con altruismo, generosità, sensibilità, qualificata professionalità e concreta efficacia a favore della Città di Vercelli».

Con queste parole, incise su altrettante pergamene, l'Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio ai volontari del gruppo comunale e del coordinamento territorilale di Protezione civile in occasione del trentennale della legge 225/1992, che istituì la Protezione civile.

«L’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare le forze di volontariato che non hanno mai lesinato impegno e professionalità a disposizione della cittadinanza e dei territori presidiati», spiega l'assessore delegato Gian Carlo Locarni che, insieme al vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino, nel pomeriggio di sabato 5 marzo ha consegnato gli attestati al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e al Coordinamento territoriale del Volontariato di Protezione Civile Vercelli.

Complessivamente sono circa 630 gli iscritti alle 25 organizzazioni che operano in provincia, e, per tutti loro, il 2021 è stato un anno di attività davvero molto intenso.

A quantificare in concreto l'impegno del volontariato è stato Roberto Bertone, del Coordinamento Regionale del volontariato di Protezione Civile: dal marzo 2021 al

marzo 2022 dei circa 630 volontari iscritti ben 582, (il 92%), hanno partecipato attivamente all'emergenza per oltre 407.000 ore impegnate, equivalenti a quasi 59.000 giornate lavorative per un riscontro economico di 6.000.000 di euro circa. I mezzi messi a disposizione dal Coordinamento hanno percorso oltre 50.000 chilometri

per spostamenti del personale, vaccinazioni a domicilio e consegna presidi sanitari alle varie strutture. Bertone ha poi anticipato i prossimi impegni con la ripresa delle attività addestrative con lo svolgimento di due esercitazioni che vedranno coinvolti uomini e mezzi su scenari alluvionali e di dissesto idrogeologico.