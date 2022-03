Cantieri per lavoratori over 58: due i progetti finanziati nel vercellese

Sono 35 i progetti dei comuni piemontesi che sono rientrati nella graduatoria del bando “cantieri di lavoro over 58”. Un’opportunità di impiego per 156 lavoratori disoccupati di età superiore a 58 anni offerta dall’assessorato al Lavoro guidato da Elena Chiorino, che ha messo a bando nello scorso autunno cantieri di lavoro rivolti esclusivamente a coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva non sufficiente per il pensionamento.

«Un provvedimento che volutamente va nella direzione opposta all’assistenzialismo del reddito di cittadinanza e finalizzato ad un’occupazione che possa tutelare soprattutto la dignità del lavoro. La misura interviene per salvaguardare i più fragili con un investimento dedicato – ha spiegato l’assessore al lavoro e alla formazione professionale Elena Chiorino – a persone che saranno arruolate in interventi come manutenzione di aree pubbliche o servizi di pubblica utilità: oltre ad una retribuzione, i lavoratori assunti vedranno pagati i propri contributi all'INPS per raggiugnere la pensione dalla Regione oltre ad avere la possibilità di partecipare a corsi di formazione dedicati».

Nel vercellese sono due i progetti entrati in graduatoria: a Rive un lavoratore sarà destinato a interventi di manutenzione dei beni comunali e a Livorno Ferraris uno si occuperà della sistemazione della biblioteca comunale.

“Cantieri over 58” è una misura di politica attiva del lavoro, voluta proprio per ridurre il disagio economico e sociale di persone prive di ammortizzatori sociali, che hanno ridotte - se non inesistenti - opportunità di reinserirsi nel mercato del lavoro. Il periodo lavorato nei cantieri over 58 permetterà il versamento dei contributi previdenziali necessari per raggiungere l’ammontare richiesto per la pensione. Un’opportunità di reinserimento attivo, di socializzazione, di acquisizione di nuove e ulteriori competenze: a breve la misura regionale sarà integrata con ulteriori fondi per poter aumentare il numero dei progetti presentati dai comuni già ammessi alla graduatoria, ma non finanziati.