«Cyberbullismo e privacy: una risposta a tutti i nostri dubbi»

Nell’ ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento le classi 3^ E Servizi Commerciali, 4^A e 4^B Servizi Socio Sanitari dell’Istituto professionale Lanino hanno partecipato a un incontro formativo su privacy e cyberbullismo organizzato dalla Camera di Commercio.

Il relatore dell’evento è stato Davide Dellarole, che ha saputo coinvolgere con entusiasmo noi alunni.

Incuriositi dalla tematica, abbiamo posto diverse domande circa l’argomento trattato in quanto molto attuale per noi ragazzi che utilizziamo quotidianamente i vari social.

Sono stati illustrati episodi di cronaca che hanno coinvolto molti adolescenti vittime di cyberbullismo e che hanno compiuto gesti estremi come il suicidio, perché non sono stati aiutati in tempo o perché non hanno avuto il coraggio di denunciare alle autorità quanto gli stava accadendo.

È stato raccomandato a noi e a tutti coloro che navigano sul web di fare molta attenzione ai siti "strani" perché dietro a essi potrebbero esserci degli hacker. Oltre a questo, dobbiamo fare molta attenzione alle e-mail che ci arrivano perché potrebbero rubare i nostri dati e la nostra identità (troian).

Questo incontro è stato per noi alunni formativo e di grande interesse. Abbiamo scoperto come navigare correttamente sul web.

Ringraziamo il professor Davide Dellarole che con professionalità e competenza ha saputo trattare un argomento delicato catturando l’ attenzione di tutti i partecipanti.